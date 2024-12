Retomada do Carnaval de Rua, blues no Centro e shows: relembre os destaques de 2024 na cultura de Caxias do Sul

Uma tradição voltou a desfilar pelas ruas de Caxias do Sul. 2024 marcou a retomada do Carnaval de Rua da cidade, que ganha cada vez mais atividades para celebrar a folia. O ano também teve mudança de local no principal festival de blues na América Latina e do Instituto de Leitura Quindim.

A menos de duas semanas para o novo ano, o Pioneiro destaca os principais acontecimentos que marcaram 2024 em Caxias do Sul e nos demais municípios da Serra.

Hoje, você vai ver o que de mais importante aconteceu na cultura caxiense.

Escolas desfiram na Rua Plácido de Castro Porthus Junior / Agencia RBS

A volta da passarela do samba

O grito que há oito anos estava preso na garganta da comunidade carnavalesca caxiense finalmente foi posto pra fora em 2024 com a retomada do Carnaval das escolas de samba na cidade.

A Rua Plácido de Castro serviu de passarela para quatro escolas que desfilaram diante de um público empolgado com o retorno da festa popular, que desde 2017 não era realizada.

Unidos do É o Tchan (do bairro Bom Pastor), XV de Novembro (Beltrão de Queiroz), Acadêmicos Pérola Negra (Mariani) e São Vicente (Jardelino Ramos) marcaram a retomada.

Palco principal foi instalado na Rua Marquês do Herval Porthus Junior / Agencia RBS

Blues ocupou o Centro

Tradicionalmente realizado na Estação Férrea, depois levado para os Pavilhões da Festa da Uva, o Mississippi Delta Blues Festival migrou em 2024 para o Centro de Caxias do Sul.

A celebração do gênero norte-americano teve o palco principal na Rua Marquês do Herval, entre a Júlio de Castilhos e a Pinheiro Machado. As demais atrações se apresentaram no Memphis Juke Joint, na sede do Clube Juvenil e em um palco montado na Praça Dante.

A edição realizada no mês de novembro prestou uma homenagem à cidade de Cleveland, no Mississippi, considerada o berço do blues. Os participantes aprovaram o novo local e ainda não há uma definição de onde o festival será realizado em 2025.

Itamar Vieira Junior em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Autor de um milhão de livros vendidos em Caxias

A Feira do Livro de Caxias do Sul celebrou 40 edições em 2024. Quase 36 mil exemplares foram vendidos e 143 mil pessoas passaram pela Praça Dante Alighieri, em outubro. Entre os destaques, a presença do escritor baiano Itamar Vieira Junior, vencedor do prêmio Jabuti.

Recentemente, o escritor ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos, somando seus quatro títulos publicados pela Todavia: Torto arado, Salvar o fogo, Doramar e Chumpim.

Acervo literário deixou o Pátio Eberle e migrou, provisoriamente, para uma sala no Villagio Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quindim muda de espaço

Após uma solicitação dos proprietários, o Instituto de Leitura Quindim (ILQ) deu adeus à sua sede no centro comercial Pátio Eberle, na Rua Sinimbu. O pedido de desocupação do espaço gerou polêmica e fez com que a continuidade do instituto provocasse incerteza. Enquanto isso, até o dia 31 de março de 2025, o ILQ ocupará um espaço provisório no Villagio Caxias.

A sala, em frente ao GNC Cinemas, foi cedida pelo shopping enquanto está desocupada. A partir de abril, o espaço receberá um novo empreendimento. o Instituto segue buscando uma sede definitiva junto à administração municipal, por meio de uma parceria público-privada.

Ana Castela se apresenta nos pavilhões da Festa da Uva Bruno Todeschini / Agencia RBS

Shows movimentam a cidade

Artistas dos mais diferentes gêneros pisaram nos palcos caxienses em 2024. Durante a Festa da Uva, a boiadeira Ana Castela se apresentou pela primeira vez em Caxias do Sul. A artista mais ouvida do Spotify 2023 lotou a arena de shows, impressionando crianças e adultos.

Raça Negra e Bruno & Marrone usaram e abusaram dos hits que marcaram suas carreiras também durante a Festa da Uva para um público de 14 mil pessoas.

Outros shows de destaque foram as apresentações de Capital Inicial, Fábio Jr., Lagum, Armadinho, Nando Reis e Duca Leindecker.