Em sessão única, documentário sobre astro do K-Pop estreia na Sala de Cinema Ulysses Geremia

Nesta terça-feira (11) tem sessão única do documentário Baekhyun: Lonsdaleite , na Sala de Cinema Ulysses Geremia , no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

Ex-integrante do grupo de K-Pop EXO, Byun Baekhyun é um dos nomes mais reconhecidos do gênero musical.

O filme de 90 minutos perpassa a turnê solo do artista sul coreano em 13 cidades da Ásia, passando por Coreia do Sul, Japão, Vietnã e Filipinas. O documentário conta os bastidores da turnê, com entrevistas exclusivas, imagens inéditas e o ponto de vista do artista sobre sua carreira.