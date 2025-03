Depois do pastel de polenta, agora tem o de legumes, salame e queijo na Festa das Colheitas, em Caxias do Sul 

Dona Jurema contou que os visitantes estão aprovando a sua nova invenção Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

Já conhecida pelo seu famoso e inusitado pastel de polenta, lançado na Festa da Uva de 2024, a dona Jurema Novello Secco, moradora da região da Ana Rech, não ficou de fora da 4ª edição da Festa das Colheitas, que ocorre nos Pavilhões nos finais de semana de março. Além de levar o seu estande do Armazém do Grostoli para a praça de alimentação do evento, ela criou um novo sabor para vender, exclusivo para a Festa: o pastel da colheita, com recheio de legumes, salame e queijo.

Diferente da de polenta, a massa da nova receita é a tradicional, sendo o recheio a estrela da vez. Segundo Jurema, a ideia para este ano não veio tão facilmente como a anterior:

— Eu tinha que fazer algo novo de novo, né? A princípio, tinha pensado numa versão doce, mas as pessoas são mais do salgado. Tinha pensado numa versão de fruta, depois a Carla Pezzi, da Comissão Comunitária da Festa, sugeriu os legumes e gostei da ideia.

No entanto, até chegar na combinação perfeita foram feitos muitos testes.

Pastel da Colheita é uma união de legumes, salame e queijo no valor de R$ 16. Também é ofertado a opção vegetariana Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

— Mas com os legumes não foi fácil, não dá para ferver, nem nada. Eu fiz vários testes, daí peguei ervilha, milho, cenoura, brócolis, couve-flor e vagem. Peguei esses seis, escaldei, escorri bem. E depois, eu dei incluí queijo e salame. Ficou um negócio bem bom. E fiz uma opção vegetariana, só com os legumes e queijo — diz Jurema.

Nos Pavilhões, o Armazém do Grostoli fica do lado esquerdo do palco principal, na praça de alimentação. Além dos pastéis de polenta e o da colheita, há as opções do sabor de fortaia (todos no valor de R$ 16) e de uva (R$ 10), além de grostoli, cucas e outras opções.

Lançamento de livro de receitas

Edição conta com mais de 20 receitas da família de Jurema Neimar De Cesero / Agencia RBS

Jurema também está lançando na Festa das Colheitas seu primeiro livro de receitas, Caderno de Receitas de família e suas curiosidades: Mi La Me Mama e Le Nostre Radise (Eu, minha mãe e nossas raízes, em tradução livre).

A obra reúne 27 receitas de doces, salgados e bebidas que foram passadas por diversas gerações da família, onde Jurema conta curiosidades de como cada prato era feito.

— Essa geração nova, por exemplo, não sabe por qual motivo se fazia um pudim com farinha, como é que era feito o canudinho, a cuca, os grostolis, então, cada coisa tem uma curiosidade. É uma forma de homenagear as minhas nonas e as mulheres — contou.

Jurema também relembra na publicação algumas receitas que já eram clássicas na sua família, como refrigerante e nhoque de moranga.

— No livro há, por exemplo, a receita do refrigerante que a gente fazia em casa. O nhoque de moranga, que a gente comia muito na Sexta-Feira Santa porque a gente não tinha, muitas vezes, acesso a algum rio para pescar e comer peixe — destaca Jurema.

O livro pode ser adquirido no estante do Armazém do Grostoli a R$ 35 ou na compra da Cesta das Colheitas, que conta com um pastel de polenta, um de fortaia, um da colheita, um de uva, além de grostoli e fregolá (doce de milho, trigo e amendoim), custando R$ 99.

Dona Jurema está lançando o livro durante a Festa das Colheitas Renata Oliveira Silva / Agencia RBS