Obra de recuperação da orla de Ipanema deve ser concluída em julho

A recuperação da orla de Ipanema , na zona sul de Porto Alegre, completou cinco meses nesta segunda-feira (10) com 46% dos trabalhos executados. Afetada pela enchente de maio do ano passado , a região passa por obras de melhorias e adaptações que irão auxiliar na contenção de futuras cheias . A previsão inicial era de que o serviço fosse concluído em junho, mas a finalização ficará para o mês seguinte, julho .

O antigo muro da orla foi totalmente destruído e uma nova contenção de concreto está sendo construída. A estrutura fica 45 centímetros acima do nível do calçadão. A medida foi pensada para quebra de ondas em momentos de cheia e avanço das águas do Guaíba. O novo muro ainda poderá ser utilizado pela população como banco para descanso.

Conforme o arquiteto Alex Souza, coordenador do Eixo de Recuperação de Infraestrutura no Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, a obra irá recuperar a região e reforçar o sistema de contenção das águas :

— A ideia é refazer a contenção de forma mais forte, com material resistente aos impactos da água. A região acaba sendo afetada diretamente pelo avanço do Guaíba. O antigo muro já estava com diversos pontos quebrados. Mas esse serviço não faz parte do sistema de cheias. Isso segue em estudo para contemplar toda a região sul.