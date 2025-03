Parceiro desde a primeira Expodireto, quem é o 25º nome gravado na Calçada da Fama do Agro

Com a ideia da Expodireto "debaixo do braço", Nei César Mânica recorreu ao presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers), Claudio Bier, para apoio à primeira edição. Nascia ali a parceria que persiste até hoje.

Nesta segunda-feira (10), Bier, que também é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), recebeu homenagem na Calçada da Fama do Agro, dentro do parque da Expodireto Cotrijal. O dirigente foi eternizado no espaço conhecido como a galeria do agronegócio.