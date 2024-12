O Inter será obrigado a vender Gabriel Carvalho

O mercado da Arábia Saudita está chegando com propostas agressivas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter faz parte dos times grandes do futebol brasileiro que está em uma situação financeira incômoda. Diferentemente daqueles que se sustentam pelo número de jogadores, geografia ou investidores externos, a missão da gestão colorada é encontrar fontes de renda. Se não for assim, ficaremos para trás na disputa pelas competições mais importantes do continente. Nesse ritmo fica difícil competir até com clubes que são de tamanho médio. O futebol mudou no Brasil.

Por conta desse momento diferente, o clube não tem muitas opções quando ofertas generosas chegam. Não é à toa que jogadores como Wesley e Vitão seguem sendo sondados constantemente. Publicamente, o presidente Alessandro Barcellos não negou a possibilidade de vender esses profissionais.

O Inter deixa claro que as contas estão chegando e, por conta disso, é necessário vender. Essa realidade é diferente em clubes como Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Além de manter o elenco após as temporadas, eles agregam qualidade com mais contratações. Inclusive, tentando tirar os destaques de outros times como o Inter.

A bola da vez é Gabriel Carvalho. O meia é uma grata surpresa da temporada colorada. Não é comum encontrar um jogador com tanto potencial nessa posição específica do campo. O mercado da Arábia Saudita está chegando com propostas agressivas. Será complicado segurar a proposta caso ela se concretize.

Em outros momentos, estaria aqui defendendo a importância de manter jogadores da base no plantel. Sabemos como o futebol brasileiro perde quando esses talentos vão jogar em outros países antes mesmo dos 18 anos. Porém, no caso do Inter, não podemos ignorar a situação financeira. Durante a semana acompanhamos os debates acalorados no Conselho Deliberativo. É um problema real.

Claro que no final das contas o que importa está nas quatro linhas. Vender jogadores e perder qualidade não pode ser uma justificativa para fracassos desportivos. Internamente, a gestão do clube deve saber o rumo que as coisas devem tomar nas próximas semanas. Por isso, planejamento é tudo. Os danos de perder jogadores tão importantes devem ser amenizados com boas contratações. Caso contrário, correremos atrás da máquina constantemente.