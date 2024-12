Grêmio reúne dupla vitoriosa de 2016 e 2017 na área da performance

Rafael Barleze (E) e Rogério Dias papéis fundamentais nas conquistas da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel, Grêmio, Divulgação, e Fernando Gomes, Agência RBS, BD, 10/01/2020

A contratação de Rogério Dias como preparador físico do Grêmio marca o reencontro com Rafael Barleze, atual coordenador de Saúde e Performance do clube. Os dois profissionais desempenharam papéis diferentes, mas fundamentais nas conquistas da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017.

Naquela época, Rogerinho era o preparador físico, enquanto Barleze prestava consultoria para mais de 20 atletas do elenco multicampeão, colaborando com o sucesso do time.

A relação entre os dois é de longa data, marcada por respeito mútuo e um forte alinhamento profissional. Inclusive, Rogerinho foi um dos principais defensores da ideia de trazer Barleze para assumir a coordenação científica do Grêmio ainda em 2017.

Na ocasião, algumas reuniões foram realizadas com o então executivo de futebol, André Zanotta, mas as negociações não avançaram. Pouco depois, Roberto Melo, na época vice de futebol do Inter, fez uma proposta semelhante, levando Barleze a integrar o clube rival.

Oito anos depois, o cenário mudou: Rogerinho retorna ao Grêmio, após passagens por Bahia, Al Wasl (EAU), Santos e Al Riyadh (ARA), para se juntar a Barleze, que chegou em 2023 vindo do Athletico Paranaense.

Desde então, Barleze tem liderado uma profunda reestruturação do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube, com melhorias significativas na infraestrutura e resultados expressivos em curto prazo.