Em busca da classificação, Grêmio enfrenta o River Plate na Ladies Cup

Gurias Gremistas vêm de empate com o Sport e vitória sobre o Athletico-PR. Guilherme Veiga / Ladies Cup/Divulgação

As Gurias Gremistas estão em busca da classificação à final da Ladies Cup. Com campanha invicta, o Tricolor enfrenta o River Plate nesta sexta (20), às 20h, no Canindé. Se vencer, o time gaúcho se garante na decisão sem depender de resultados paralelos.

Após o empate com o Sport e a vitória sobre o Athletico-PR, as Gurias Gremistas estão na liderança do Grupo B, com quatro pontos.

Para manter a campanha positiva, a técnica Thaissan Passos pode repetir o time da última rodada, que goleou as Gurias do Furacão. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com: Vivi; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Dayana Rodríguez, Bia Santos e Pri Back; Gisele, Maria Dias e Cássia.

Na Ladies Cup, os oito times foram divididos em dois grupos e apenas os líderes avançam. As Gurias Gremistas, que já conquistaram a competição na categoria sub-20, estreiam neste ano na competição nos profissionais.