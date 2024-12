River Plate x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pela Ladies Cup

River Plate x Grêmio: tudo sobre a partida da Ladies Cup. - / Arte GZH

Grêmio e River Plate se enfrentarão pela terceira rodada da Ladies Cup. O duelo será nesta sexta-feira (20), às 20h, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Confira abaixo todas as informações da partida.

Prováveis escalações para River Plate x Grêmio

River Plate: Esponda; Luján, Guiliana González, Camila Duarte e Cángaro; Candela Díaz, Evelyn Domínguez, Milagros Diaz e Julieta Romero; Birizamberri e Altgelt. Técnico: Cristian Kolisek.

Grêmio: Vivi Holzel; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Dayana Rodríguez (Rita Bove), Bia Santos e Pri Back (Raquel Fernandes); Gisele, Maria Dias e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

Arbitragem para River Plate x Grêmio

Ilbert Estevam da Silva, auxiliado por Viviane Pereira Lopes e Leonardo Tadeu Pedro.

Onde assistir a River Plate x Grêmio

O Canal Goat transmite a partida em seu canal no YouTube.

Como chegam River Plate x Grêmio

River Plate

O time argentino disputa a classificação com o Grêmio. Após empates com Athletico-PR e Sport, o River Plate precisa vencer o Tricolor para avançar à decisão. Atualmente, é o vice-líder do Grupo B, com dois pontos.

Grêmio

O Tricolor está na liderança do Grupo B e depende apenas de si para avançar. Após o empate com o Sport e a vitória sobre o Athletico-PR, o Grêmio soma quatro pontos.