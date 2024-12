Comércio de Passo Fundo aposta em vagas efetivas para o fim de ano

Movimento é intenso no comércio de Passo Fundo para as compras de Natal.

Diferente de outros anos, o comércio de Passo Fundo está mais preocupado com vagas efetivas que temporárias no final de 2024. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a falta de mão de obra qualificada fez com que houvesse poucas contratações ao longo do ano.