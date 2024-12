Antecipação do IPTU dá desconto de até 15% em Passo Fundo; confira os prazos

Tributo é cobrado sobre os imóveis de Passo Fundo. Diogo Zanatta / Especial

Quem se antecipar no pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 em Passo Fundo, no norte do Estado, pode conseguir até 15% de desconto. O tributo está disponível para pagamento desde novembro, com guias apenas em formato digital.

É possível emitir dois tipos de cota única, com diferentes vencimentos e descontos. Nesses modelos, os contribuintes terão vantagem, podendo realizar o pagamento em janeiro ou fevereiro. O desconto pode chegar a 15% para imóveis sem débitos vencidos até 15 de outubro (veja detalhes abaixo).

Além da guia ser totalmente digital, outra novidade do IPTU 2025 é a possibilidade de fazer o pagamento via Pix, utilizando o QR Code gerado na guia de pagamento. As ações, conforme o secretário de Finanças Dorlei Maffi, são uma estratégia para modernizar os processos da prefeitura:

— Estamos trabalhando para facilitar o acesso às guias pelos meios eletrônicos, como o site e o aplicativo Cidadão Online. Estas são ferramentas práticas e ainda pouco utilizadas.

Leia Mais Mais de 20% não pagaram o IPTU de Passo Fundo em 2024

Cotas únicas e parcelamento

A primeira cota única tem vencimento em 8 de janeiro, com 10% de desconto. O percentual pode chegar a 15% para imóveis sem débitos vencidos até 15 de outubro. Também há um desconto adicional de 5% para imóveis comerciais, industriais ou de prestação de serviços.

Já a segunda cota única tem vencimento em 7 de fevereiro, com desconto de 4%. Há um adicional de 2% para imóveis sem débitos vencidos, até 15 de outubro, e mais 1% para imóveis comerciais, industriais ou de prestação de serviços.

Quem optar pelo parcelamento, pode fazer o pagamento em até oito vezes sem desconto. Nesta modalidade, a primeira parcela vence em 17 de março.

Como acessar a guia online do IPTU

Guia pode ser consultada no app Cidadão Online Julia Possa / Agencia RBS

É possível acessar o documento através deste link no site da prefeitura de Passo Fundo. Na página são solicitadas informações como:

economia (consulte na guia do ano anterior ou neste link )

) setor

quadra

lote

sublote

Após preencher as informações basta dar prosseguimento ao processo e verificar o valor devido, qual o desconto disponível e formas de pagamento.

Outra opção é utilizar o aplicativo Cidadão Online Passo Fundo. Nele é necessário selecionar "Menu" e fazer um cadastro usando e-mail e outros dados, ou acessar utilizando os dados do portal .gov do governo federal.

Com a conta criada, o próprio sistema já tem as informações do contribuinte e é possível clicar na aba de IPTU para ver o valor do imposto e descontos.