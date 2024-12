Adriano Imperador se emociona e marca dois gols em seu jogo de despedida 

Sem jogar há quase uma década, Adriano Imperador enfim teve uma despedida oficial dos gramados. Neste domingo (15), no Maracanã, o lendário atacante de 42 anos recebeu diversas homenagens de amigos e familiares e realizou uma partida festiva entre ex-jogadores do Flamengo e amigos que jogaram junto com ele no futebol italiano. O duelo terminou 4 a 3 para os flamenguistas, com dois gols do ex-atacante.

A partida

No jogo festivo, Adriano atuou nas duas equipes - 60 minutos pelo "Flamengo Legends" e 30 pelo time dos "Amigos da Itália". De um lado, defendendo as cores do time carioca, estavam nomes como Petkovic, Júlio César, Djalminha, Vagner Love, Romário e Maestro Junior. De outro, representado a equipe "italiana", havia Dida, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, entre outros.

O primeiro gol saiu só no segundo tempo, com Adrianinho, filho de Adriano. Depois, Athirson e Romário viraram para o "Flamengo Legends".

O Imperador então buscou o empate para os "Amigos da Itália", que ainda recuperou a frente do placar com Ruy. Depois, Edilson Capetinha descontou para o time carioca. O último gol não poderia ser diferente: Adriano, de pênalti, agora pelo seu clube do coração.

Homenagens

O ex-atleta foi homenageado antes, durante e depois de a bola rolar. Adriano se emocionou ao entrar no gramado com sua família. A avó do ídolo flamenguista foi a responsável por dar o pontapé inicial na partida no Maracanã.

Pouco antes do fim do jogo, uma pausa para homenagem póstuma do pai do Imperador, seu Almir, que morreu em 2004. Com auxílio da Inteligência Artificial, a voz de Almir foi recriada e reproduzida em vídeo no telão, com dizeres do pai ao filho.