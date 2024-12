Filho de D'Alessandro faz gol no Lance de Craque com passe do pai; veja o vídeo

D'Alessandro comemorou o gol com o filho Gonzalo. Reprodução / GZH

D'Alessandro fez, na tarde deste sábado (14), a assistência mais importante da sua vida. Foi aos 34 minutos do segundo tempo do Lance de Craque, jogo beneficente que o argentino organizou no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O passe não valeu título e nem sequer foi por uma partida oficial, mas significou algo muito maior: a conexão que só pai e filho podem viver.

Gonzalo, nove anos, o caçula de D'Alessandro, recebeu o passe na entrada da área e balançou as redes do goleiro Isoton. Mesmo que o garoto, nascido em Porto Alegre em 2015, siga a carreira de atleta, dificilmente terá uma comemoração de gol como essa. No instante seguinte, foi abraçado e beijado pelo pai. Ambos estavam com a camisa 10.

— Foi muito legal jogar com meu pai. Foi legal o estádio, tudo muito bonito aqui. Meu sonho era esse, jogar com meu pai. Foi muito bonito o gol, eu acho né — comentou um ainda tímido Gonzalo em entrevista a Zero Hora logo após a partida.