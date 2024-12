D'Alessandro e Nenê chegam "de carona" ao Lance de Craque com a bandeira do RS; veja vídeo

D'Alessandro e Nenê chegaram para o jogo no topo das arquibancadas em carro de patrocinadora do evento. YouTube de GZH / Reprodução

O início do sétimo Lance de Craque foi marcado pela emoção. Logo após as duas equipes entrarem em campo para o evento, realizado neste sábado (14), D'Alessandro e Nenê, capitães dos respectivos times, chegaram de carro no topo das arquibancadas do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Eles desceram até o campo carregando a bandeira do Rio Grande do Sul.

No gramado, os dois perfilaram ao lado dos demais participantes do jogo, quando foram ouvidos os hinos nacional e rio-grandense. Emocionado, o ex-jogador e organizador da partida, D'Alessandro, agradeceu a colaboração de todos os envolvidos.

— Nós retomamos num momento certo, em que o nosso Estado, que o Rio Grande, precisava da nossa ajuda. A gente se uniu. Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda Terra. Vocês sabem. Sou argentino, sou gaúcho também, faço parte dessa história — falou o argentino antes de a bola rolar.

Lance de Craque 2024

Em 2024, o evento ocorre pela primeira vez no interior do Rio Grande do Sul. O foco é auxiliar na recuperação do Estado após a enchente de maio.

Sete instituições foram escolhidas para receber as doações da edição 2024. São elas: Instituto do Câncer Infantil em parceria com Hospital Geral de Caxias, Sincovat Vale do Taquari, Abraçaí, Instituto Combustível da Vida, Associação Mão Amiga, Associação Anjos Unidos e Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos.