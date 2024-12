E deu D'Alessandro no Lance de Craque 2024. O time do ídolo colorado venceu a equipe de Nenê na tarde deste sábado (14), no gramado do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Esta foi a sétima edição do jogo beneficente promovido por D'Ale. Acompanhe todas as informações da partida em GZH.