D'Alessandro elogia Abel, mas despista sobre possível volta ao Inter: "Só ele e o presidente sabem"

O futuro de Abel Braga em 2025 ainda é uma incógnita. Mas há parte da torcida do Inter que deseja que o ex-treinador, um dos maiores da história do clube, faça parte do departamento de futebol para o ano que vem.

Antes do evento Lance de Craque, realizado em Caxias do Sul neste sábado (14), o atual diretor esportivo do Inter, D'Alessandro, falou sobre a situação. Ele concedeu entrevista ao repórter Saimon Bianchini, da Rádio Gaúcha.

O argentino elogiou Abel, mas despistou sobre a possibilidade de acerto.

— O Abel dispensa comentários. Tenho uma relação excelente com ele. É o maior treinador da história do clube. Mas é algo que só ele e o presidente sabem — pontuou.

Questionado sobre um eventual favoritismo do Inter no Gauchão do próximo ano, também pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro, D'Alessandro afastou qualquer tipo de vantagem. O Inter vai tentar evitar o octacampeonato consecutivo do Grêmio, algo até então só conquistado pelo Colorado na história:

— Não cabe falar sobre isso agora. Tivemos um ano muito bom, mas temos a responsabilidade de fazer mais do que fizemos esse ano — projetou.

Após o Lance de Craque, Abel Braga deve permanecer em Caxias do Sul por alguns dias. Depois, ele irá decidir o seu futuro, e avaliar uma possível ida para o departamento de futebol do Inter em 2025.

