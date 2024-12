Tricolor e Colorado estão próximos no ranking.

O ranking nacional de clubes da CBF foi atualizado e divulgado nesta sexta (13), com o Grêmio fechando o Top 10 e o Inter de fora dele.

O Tricolor ocupa a 10ª colocação , com 11.531 pontos. Já o Colorado está em 12º lugar , somando 10.367.

Ranking da CBF 2025

RS é a terceira melhor federação

Além do ranking de clubes, a CBF também divulgou a lista das melhores federações brasileiras. O Rio Grande do Sul está atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro .

