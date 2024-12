Barcellos tem expectativa diferente para o Inter em 2025: "A história não pode se repetir"

Dirigente também alerta para a situação financeira. Renan Mattos / Agencia RBS

Em mais uma temporada, o Inter termina o ano em alta e com perspectivas para o futuro. Desta vez, com mais otimismo pelo trabalho de campo. Porém, a direção quer evitar as frustrações que podem resultar da expectativa, o que ocorreu em temporadas anteriores.

Para o presidente Alessandro Barcellos, a principal diferença está no desempenho. Para o presidente, sob o comando de Roger Machado, o time tem apresentado melhor futebol do que no final de temporada de 2023, por exemplo.

— Embora a gente tenha recuperado no final do ano passado no Brasileirão, a gente não estava com o desempenho como nesse ano. Isso dá uma expectativa mais positiva do que as outras (temporadas). Mas a história não pode se repetir — afirmou em entrevista ao programa Sem Filtro, na última quinta-feira (12).

Mesmo com o otimismo, o presidente alerta para a condição financeira do clube. Com as dificuldades, a missão da direção é fechar as contas e também não perder a competitividade da equipe, mesmo que tenha de vender atletas.

— Nosso trabalho é equilibrar as questões. O torcedor não quer saber disso, quer saber do Wanderson, do Vitão, do Wesley, do Bernabei e até de alguns mais, se pudesse. Mas a realidade, se a gente quiser manter o projeto de pé, não permite isso — ressaltou.