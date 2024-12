Passo Fundo deve arrecadar quase R$ 134 milhões com IPVA 2025; prazo para quitar começa nesta quarta

Número de veículos diminuiu em relação ao último ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Começa nesta quarta-feira (11) o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 aos veículos emplacados no Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, a Receita Estadual contabiliza 85.413 veículos tributáveis.

O pagamento do imposto pode representar uma receita de R$ 133,9 milhões aos cofres públicos, valor 7,6% maior que o estimado para a arrecadação do tributo em 2024. Já o número de veículos reduziu: no atual calendário, são 1.105 automóveis a menos.

Quem optar pelo pagamento parcelado precisa efetuar a adesão até 31 de janeiro. O parcelamento pode ser feito em até seis vezes. Já os motoristas que optarem por não fazer antecipação ou parcelamento terão até o dia 30 de abril para quitar o tributo.

Neste ano, não há dias diferentes para cada final de placa. Quem pagar até o vencimento por placas, em 30 de abril, não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão.

A consulta dos valores já está disponível no site e aplicativo do IPVA. Zero Hora criou uma calculadora que simula o valor das parcelas do IPVA 2025, confira aqui.

Inadimplência

Dados da Secretaria Estadual da Fazenda mostram que o município registrou uma inadimplência de 9,8% em 2024, equivalente a 8.510 motoristas que não quitaram o imposto. O número ficou acima do registrado em 2023, de 8,2%.

— Percebemos um pequeno aumento na inadimplência, que pode ser explicado em parte pelas dificuldades que tivemos em virtude das enchentes. Embora a nossa cidade não tenha sido muito afetada, tivemos reflexos de forma indireta, mesmo com a prorrogação no prazo — analisa o auditor-fiscal da 5ª Delegacia da Receita Estadual, Rogério Biondo.

Segundo o auditor, a inadimplência do IPVA 2025 vai depender do comportamento da economia, com possibilidade de diminuição do percentual.