Raio X das propriedades rurais mostra predomínio da agricultura familiar em Passo Fundo

Um estudo com cem propriedades rurais de Passo Fundo aponta para o predomínio da agricultura familiar na cidade. Das entrevistadas, 90% têm menos de 130 hectares e área útil de 90 hectares.

Os dados computados pelo Sebrae e prefeitura de Passo Fundo foram apresentados na tarde desta segunda-feira (9). As informações foram coletadas com o objetivo fornecer subsídios para elaborar políticas públicas ao setor .

— A ferramenta faz um raio X da propriedade. Passo Fundo conta com cerca de 900 propriedades atualmente, e essas cem foram escolhidas por amostragem. Não conseguiríamos fazer em todas porque é um investimento alto. Esse movimento nos traz muita oportunidade de desenvolvimento rural — explica o gerente de projetos do Sebrae Norte, Thales da Rocha Flores.

Dentro do escopo de localidades escolhidas estão propriedades de pequeno, médio e grande porte . As atividades são variadas: produção de grãos, olericultura, pecuária de leite e de corte, avicultura, fruticultura, entre outros.

O que mostram os dados

Entre as cem entrevistadas, 35% não têm uma visão orientadora clara sobre valores e objetivos para o planejamento e gerenciamento das atividades. Também há baixa adesão dos produtores ao registro de informação sobre os processos de produção.

A atividade com mais engajamento dentro das 100 propriedades analisadas é a produção de grãos (quase 70%), seguida da olericultura (hortaliças), com quase 30% . Grande parte das localidades também só tem um tipo de atividade rural .

Em um contexto geral, 77 propriedades foram classificadas com um bom nível de sustentabilidade , 15 em um nível ótimo e 8 em um nível moderado.

— São informações que trazem a fotografia e a realidade do nosso agricultor, e que são importantes não só para o município, mas também para o produtor. Esse mapa vai nos dizer quais são as características da nossa agricultura no geral. Todas essas informações poderão ser tornar políticas públicas futuramente que ajustarão falhas — disse.