Contribuintes de Passo Fundo têm até 27 de dezembro para doar parte do imposto de renda a entidades

Os passo-fundenses têm até 27 de dezembro para contribuir com a campanha Transforme seu Leão em Leãozinho através de doação do imposto de renda pelo modelo completo.

Além do auxílio às entidades, a doação pode ajudar na dedução do imposto a pagar ou no incremento do imposto a ser restituído — uma forma de incentivar o engajamento na campanha. O valor doado pode ser até 6% do imposto devido.