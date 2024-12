Com iniciativa de empresa gaúcha e apoio de Neymar, Vini Jr e Endrick, campanha solidária pelo RS arrecada R$ 29,5 milhões

Empresa Imply teve iniciativa da campanha. Tironi Paz / Arquivo pessoal

A campanha solidária Jogando Juntos pelo RS, feita para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, que viveu o maior desastre ambiental de sua história com a enchente que assolou o Estado a partir do fim de abril, divulgou balanço de arrecadação, que chegou a um total de mais de R$ 29,5 milhões.

A iniciativa do movimento partiu da Imply Tecnologia, empresa gaúcha que é referência no segmento, com mais de 20 anos de mercado e presença em 125 países, além de atender dezenas de clubes e arenas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

A CBF mobilizou nomes influentes como Ednaldo Rodrigues, Dorival Júnior, Neymar, Vini Jr e Endrick, nas divulgações da campanha. A entidade fez doação de R$ 1 milhão e também mobilizou seus patrocinadores.

A Ambev disponibilizou a plataforma Zé Delivery, que conta com 6 milhões de usuários, para ampliar a campanha. A plataforma desenvolvida pela Imply levantou R$ 2.553.742,18. Já a CIMED colocou à disposição do governo do Rio Grande do Sul uma cota de R$ 1 milhão de medicamentos.

O total levantado pela plataforma, de mais de R$ 2,5 milhões, viabilizou ações diretas, entre elas:

Reconstrução e recuperação das comunidades afetadas, como cinco pontes e fornecimento de materiais e mão de obra em Sinimbu;

Guaritas de guarda vidas com fornecimento de materiais e mão de obra em Vale Verde;

Reconstrução parcial do prédio da Policia Ambiental em Rio Pardo;

Entrega de 532 fogões, 532 colchões e 532 geladeiras à famílias em Porto Alegre, Canoas, Eldorado, Lajeado e Santa Cruz do Sul;

Equipamentos para o Centro de Resiliência Climática em Encantado;

Equipamentos para consultório odontológico que foi atingido pelas enchentes em General Câmara;

Equipamentos para escolas, creche municipal e secretarias, além de reforma da sede e doação de equipamentos para a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços da cidade de Sinimbu.

Desde o início do evento climático, a Imply Tecnologia, localizada em Santa Cruz, disponibilizou helicóptero e equipes para os resgates, além do envio de donativos como medicamentos, alimentos e geradores para regiões que estavam ilhadas.

— Em meio a um dos piores desastres ambientais que o Rio Grande do Sul já enfrentou, fomos lembrados do verdadeiro espírito de solidariedade e união que define o povo brasileiro. Queremos expressar nossa profunda gratidão a todos que se uniram a essa causa. Sua generosidade e esforço conjunto tem resultado em um impacto significativo, em forma de ajuda concreta oferecida às famílias afetadas. A todos que contribuíram de alguma forma, nosso mais sincero agradecimento. A campanha Jogando Juntos pelo RS demonstrou a incrível força da solidariedade brasileira, e continuaremos firmes no compromisso de apoiar nossas comunidades — explicou Tironi Paz Ortiz, CEO da empresa.

Por meio da Imply, dezenas de entidades passaram a participar do movimento, casos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federações Estaduais, clubes de Futebol, empresas como Autopass, AMBEV, Betano, Cimed, Teleperformance, Rotary, ONG Foco Empreendedor e brasileiros de todo o país, em prol das pessoas afetadas.

Outra participação foi com a realização do Futebol Solidário, evento beneficente realizado pela CBF no estádio do Maracanã, com a presença de atletas, ex-jogadores, músicos e artistas, que também contou com a participação da TV Globo, Flamengo, Prefeitura do RJ e o Jogo das Estrelas.

Mais de 30 mil pessoas compareceram, e o total com a renda da bilheteria, de R$ 26 milhões, foi doado para a Central Única de Favelas (Cufa) e convertido em doações para o povo do Rio Grande do Sul.

Mais uma ação de destaque ocorreu em São Paulo, por meio da Autopass, nas estações do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e pela Teleperformance.