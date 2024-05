União e Esperança caminham juntos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Neste domingo (26) estes foram os nomes dos times que fizeram do Maracanã um palco de solidariedade. O estádio mais emblemático do Brasil recebeu um público de 32 mil pessoas e estrelas do futebol e fora dele em jogo organizado pela Globo para arrecadar fundos para vítimas da enchente. O União, liderado por Ronaldinho, empatou com o Esperança, de Cafu, em 5 a 5.