Dunga e Alex Escobar fazem as pazes depois de desentendimento há 14 anos

Reconciliação foi celebrada pelo jornalista em suas redes sociais. @alexescobar74 / Instagram / Reprodução

Dunga, tetracampeão mundial e ex-técnico da Seleção Brasileira, e o jornalista Alex Escobar, protagonizaram um momento de reconciliação nesta terça-feira (17). Depois de 14 anos do desentendimento entre os dois na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, eles enfim selaram a paz.

O encontro entre os dois ocorreu no Rio de Janeiro, onde o gaúcho participou do programa Seleção Sportv. Em suas redes sociais, Escobar publicou uma imagem dos dois apertando as mãos, como um ato de reconciliação, e celebrou: "14 anos depois, sentamos, conversamos, nos entendemos, rimos, nos abraçamos. Estou leve, Dunga também."

O desentendimento

O conflito entre Dunga e Escobar começou quando, durante uma coletiva de imprensa na Copa de 2010, Escobar balançou a cabeça em desaprovação a uma declaração de Dunga, que reagiu chamando o jornalista de "cagão".

Anos mais tarde, em 2019, o treinador expressou arrependimento em uma entrevista ao canal Desimpedidos, mas também acusou Escobar de ser um "profissional tendencioso". À época, o jornalista respondeu às acusações através de suas redes sociais.

Homenagens para Dunga

Na próxima quinta-feira (19), estreia no SporTV o documentário Brasil x Dunga - Futebol em Pé de Guerra. A obra conta um pouco da vida do ex-jogador, capitão da seleção brasileira em três Copas, campeão do mundo em 1994 e que foi técnico da Seleção em duas passagens.