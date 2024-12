Messi e outros argentinos não votaram em Vini Jr. como melhor do mundo; confira como foi a escolha

Atacante do Real Madrid acabou com uma espera de 17 anos. Karim JAAFAR / AFP

A votação para eleger o melhor jogador do mundo no Fifa The Best é ampla e envolve um grande número de pessoas. Os capitães e treinadores de todas as seleções que fazem parte da entidade máxima do futebol participam da escolha, assim como um jornalista de cada país, e ainda há o voto do público geral.

A soma de todos elegeu Vinicius Júnior como melhor do mundo, acabando com um jejum de 17 anos sem um brasileiro neste posto. O atacante do Real Madrid venceu com 48 pontos contra 43 do espanhol Rodri, do Manchester City, o vencedor da Bola de Ouro 2024, que contava apenas os votos dos jornalistas.

Vini Jr. fez 617 pontos entre os capitães das seleções, enquanto Rodri somou 373. O espanhol ficou um pouco a frente no voto dos treinadores (461 x 438) e dos jornalistas (543 x 538).

No entanto, no voto dos fãs, o brasileiro teve 1.147.276. O segundo mais votado foi o inglês Jude Bellingham, com 460.887, que ficou na terceira posição geral. Rodri recebeu 264.835 dos torcedores.

Os votos dos argentinos se destacaram por nenhum deles colocarem Vini Jr. como melhor do mundo. Lionel Messi, capitão da seleção argentina, escolheu a seguinte ordem: Lamine Yamal, Mbappé e Vini Jr. O treinador Lionel Scaloni excluiu o brasileiro do top 3, que teve Messi, Rodri e Bellingham. O jornalista argentino Claudio Maur selecionou Rodri, Yamal e Kroos.

Os espanhóis também votaram parecido. Morata, capitão da seleção, e o técnico Luis De La Fuente votaram igual e elegeram Carvajal, Rodri e Yamal. O jornalista Juan Ignacio Gallardo selecionou Carvajal em primeiro, Vini Jr. em segundo e Kroos em terceiro.