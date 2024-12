Felipão próximo de ser coordenador técnico do Grêmio; clube já teria acerto com novo treinador

Campeão da Copa do Mundo em 2002 já treinou o time gremista em quatro ocasiões.

Recebi a informação que Luiz Felipe Scolari será coordenador técnico do Grêmio. Além disso, o novo treinador da equipe deve ser um português. O nome do comandante ainda é desconhecido, embora muitas informações indicam que seja Pedro Caixinha. Neste momento, Felipão, que já treinou o time gremista em quatro ocasiões, está em Portugal e voltaria dia 5 de janeiro para assumir a nova função no Tricolor.