O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou à reportagem da Rádio Gaúcha que é improvável que o rebaixamento no Brasileirão 2024 seja abolido. O mandatário da entidade falou do Maracanã, onde está para acompanhar o Futebol Solidário — evento em prol das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul —, neste domingo (26).