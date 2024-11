O Inter ganhou do Vasco nesta quinta (21), em São Januário, por 1 a 0. Após o confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, o Colorado segue na quinta posição do campeonato, agora a sete pontos do líder Botafogo. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.