Sem Bernabei para a estreia no Gauchão, Roger Machado abre disputa na lateral esquerda do Inter

Braian Aguirre foi titular na lateral esquerda contra o México. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Ainda sem ter sido anunciado pelo Inter, Bernabei não estará em Bagé para a estreia no Gauchão diante do Guarany, na quarta-feira (22), às 19h. O substituto do argentino ainda não está definido por Roger Machado, mas existe uma disputa pela posição.

Contra o México, o técnico escolheu Braian Aguirre para iniciar a partida improvisado no lado esquerdo. Porém, com menos de 30 minutos de jogo, precisou recolocar o argentino no lado direito, a partir da saída de Bruno Gomes.

Para remontar o sistema defensivo, Roger escolheu Pablo, de 18 anos. Integrado aos treinos do grupo principal desde o início dos trabalhos, o garoto era a única alternativa de origem para a posição dentro do elenco e chamou atenção da comissão técnica.

— Sacramentei com os auxiliares que, se o Bruno não pudesse jogasse, quem jogaria era o Pablo. Eu estava sentindo na semana que ele estava com muita naturalidade nos treinos. Eu não ia abrir mão, mesmo sendo estreia, mesmo sendo um amistoso internacional — iniciou Roger.

— Para mim, (entre os jovens da base) ele foi o que entrou, jogou mais tempo e só repetiu o treino dele, com personalidade. Cruzou, marcou, desarmou, disputas aéreas e no chão — concluiu.

Braian Aguirre, contudo, também pode começar o jogo na lateral direita. Acometido por uma virose, Bruno Gomes ainda não voltou a treinar e, por enquanto, é dúvida para a estreia no Gauchão

A definição da equipe ocorrerá ao longo dos próximos treinos.