Os preços altos dos ingressos elitizaram o ambiente do estádio

Precisamos ser coerentes com o apelido que faz parte da nossa história: Clube do Povo. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O amistoso entre Inter e México pode ser considerado um sucesso. A iniciativa da direção colorada movimentou a torcida em um período de poucos eventos atrativos. Além disso, o clube ganha em vários aspectos técnicos. O nível do Campeonato Gaúcho pode velar alguns problemas. Por isso, é importante sair da zona de conforto para testar o que pode dar certo ou não durante a temporada.

Entre os detalhes do evento o que chamou mais atenção foi o público presente. Diferentemente do que estamos acostumados durante a temporada, desta vez, era notável a presença de pessoas que não têm o hábito de frequentar o Beira-Rio.

Em algumas conversas informais com torcedores, notei que o fator determinante para que esse cenário mudasse no jogo contra o México eram os valores do ingresso. O valor inteiro custava R$ 20. Mais barato se comparado aos jogos tradicionais quando o preço médio é de R$ 60.

Individualmente, o valor do ingresso pode não parecer alto. Porém, para uma família de renda baixa é inviável frequentar o estádio com custos altíssimos. Além do ingresso, ir a uma partida de futebol engloba fatores como deslocamento e alimentação. É uma matemática injusta. Por isso, as condições do evento da última quinta-feira são positivas para que mais pessoas tenham a oportunidade de viver um dia de futebol.

A questão do acesso a classes populares não é um problema do Inter. O assunto é de interesse nacional.

Por parte do colorado foi criada uma modalidade chamada “Academia do Povo” com custo de R$ 10 mensais. Isso é uma forma de atender uma parte significativa dos oito milhões de torcedores do colorado. Mas está longe de tornar o Beira-Rio um local mais acessível para classes populares.

A partir da Copa do Mundo de 2014, as mudanças realizadas nos estádios brasileiros para o padrão Fifa mudaram os preços de manutenção e acesso aos eventos futebolísticos. Essa realidade impactou as torcidas dos times de todas as regiões do país. Não é fácil pensar em alternativas já que grande parte desses espaços são geridos por empresas privadas.

Sempre que possível é importante que o Inter procure deixar o valor do ingresso acessível. Diferente de alguns clubes, o Inter tem a gestão do Beira-Rio e pode tomar decisões a favor do seu torcedor. Precisamos ser coerentes com o apelido que faz parte da nossa história: Clube do Povo.