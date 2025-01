Com gol em jogo-treino, Fernando se credencia para estreia do Inter no Gauchão

Fernando foi titular na vitória sobre o São José, em jogo-treino. Inter / X, Reprodução

Depois de ser preservado do amistoso com o México, Fernando pavimenta o caminho para ser titular na estreia do Gauchão, contra o Guarany, na quarta-feira (22), às 19h, em Bagé.

O volante teve atuação de destaque e marcou gol em jogo-treino contra o São José, na sexta-feira (17), no CT Parque Gigante. O Colorado venceu a atividade, que teve Fernando como titular, por 3 a 0.

Roger Machado preservou o experiente volante do amistoso contra o México para priorizar que o atleta fizesse trabalhos de força. O nível de competitividade foi dado ao jogador justamente na jogo-treino contra a equipe de Porto Alegre.

Leia Mais Inter muda características do ataque para adaptar elenco a Roger Machado

Aos 37 anos, Fernando é tratado com um cuidado especial pelo Inter para poder ser utilizado no melhor nível técnico e físico possível. A minutagem será administrada pela comissão técnica conforme a condição física do atleta ao longo do ano.

Em 2024, ele fez 31 jogos com a camisa colorada. Antes de desembarcar em Porto Alegre, defendeu o Vila Nova e participou de seis partidas no campeonato goiano.