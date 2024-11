Inter vence o Vasco, aumenta série invicta e fica mais perto da vaga direta na Libertadores 

No Rio de Janeiro, o Inter subiu para 15 o número de partidas seguidas de invencibilidade no Brasileirão. Com um gol de Wesley, venceu o Vasco em São Januário por 1 a 0 e voltou a empatar em pontos com o Flamengo. Após 34 rodadas, está com 62 pontos, na quinta posição pelo número de vitórias. São quatro a mais do que o São Paulo, adversário de momento por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. A distância para o líder Botafogo agora é de sete pontos.