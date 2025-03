Inter anuncia a contratação do zagueiro Juninho

Atleta estava desde 2021 no clube escandinavo. @fcmidtjylland / Reprodução / Instagram

O Inter tem mais um reforço para a temporada 2025. Nesta sexta-feira (28), o clube anunciou a contratação do zagueiro Juninho, 29 anos. Ele atuava no Midtjylland, da Dinamarca, e assina com o Colorado até 2027.

Canhoto e de 1m87cm de altura, o zagueiro joga preferencialmente pelo lado esquerdo da defesa, podendo ser o parceiro de Vitão nesta temporada.

Trajetória

Revelado pelo Coritiba, o jogador ainda acumula passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Bahia, onde trabalhou com o técnico Roger Machado. No clube, teve grande destaque entre 2019 e 2021, despertando interesse do Midtjylland, onde está desde 2021.

Nesses três anos e meio, foram 113 jogos, cinco gols e cinco assistências, além de dois títulos. Canhoto, eventualmente foi escalado na lateral esquerda. Ao longo da carreira, o zagueiro soma 12 gols e 10 assistências em 334 jogos.

Quem é Juninho?

Nome: José Carlos Ferreira Júnior;

José Carlos Ferreira Júnior; Data de nascimento: 01/02/1995 (29 anos);

01/02/1995 (29 anos); Altura: 1m87cm;

1m87cm; Cidade natal: Londrina (Paraná);

Londrina (Paraná); Posição: zagueiro;

zagueiro; Pé preferencial: esquerdo;

esquerdo; Clubes em que atuou: Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG Bahia e Midtjylland;

Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG Bahia e Midtjylland; Títulos: Campeonato Paranaense (2017), Campeonato Baiano (2020), Copa do Nordeste (2021), Taça da Dinamarca (2021/22) e Liga Dinamarquesa (2023/24).

Mais reforços no "Dia D"

Mais cedo, o Colorado ainda anunciou a contratação de Diego Rosa, volante de 22 anos que chega do Lommel, da segunda divisão belga. Cria da base do Grêmio, ele pertence ao Grupo City.

O clube trabalha com a esperança de fechar mais uma contratação até o final do dia, já que, nesta sexta, se encerra a janela de transferências para jogadores de fora do Brasil. Elián Irala, 20 anos, volante do San Lorenzo, também está na mira.

O clube ofereceu cerca de R$ 23 milhões pelo jogador, e o clube argentino, que fez jogo duro no início, parece mais disposto a cedê-lo. O empresário do jogador, Juan Oller, chegou a afirmar que a negociação estava 90% concluída.

Contratações de 2025

Além de Juninho, o Colorado ainda anunciou outros reforços. São eles:

Diego Rosa - volante

Ramon - lateral-esquerdo

Kaique Rocha - zagueiro

Carbonero - atacante

Vitinho - atacante

Ronaldo - volante

Bernabei - lateral-esquerdo que já atuava no clube, mas foi contratado neste ano

Atacante de saída

Por outro lado, Wanderson está deixando o Beira-Rio. O jogador desembarcou em Belo Horizonte nesta manhã para fazer exames e assinar contrato com o Cruzeiro. Ele não irá mais atuar pelo Inter. O atacante deixa o clube em uma operação que gira em torno de R$ 12 milhões.

O Inter tinha uma pendência com o Krasnodar-RUS, clube pelo qual Wanderson jogava antes de ser contratado.

Além disso, os colorados deviam ao jogador uma parte das luvas pela assinatura. E havia, ainda, uma dívida com o Cruzeiro pela contratação de Wesley. Com a nova negociação, tudo está zerado.