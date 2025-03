Jéssica Lima termina em 5º lugar no Grand Slam de Judô de Tashkent

Jéssica Lima (E) perdeu para japonesa Moa Ono, na semifinal. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

A judoca brasileira Jéssica Lima terminou na quinta posição da categoria leve (até 57 kg) do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão. O resultado desta sexta-feira (28) é idêntico ao obtido pela atleta da Sogipa, no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão.

Jéssica foi a única atleta do Brasil a chegar ao bloco final neste primeiro dia do evento.

Trajetória no Grand Slam de Tashkent

Jéssica estreou vencendo a local Despina Bochkova, por ippon, e na segunda luta derrotou a francesa Ophélie Vellozzi, por waza-ari.

Na semifinal, a brasileira foi superada pela japonesa Moa Ono, que conseguiu um ippon no golden score. Com a derrota, ela foi para a disputa do bronze e acabou derrotada pela israelense Timna Nelson-Levy, que foi mais intensa na pegada e com apenas 32 segundos conseguiu um ippon.

O título da categoria ficou com o Japão. Akari Omori venceu a compatriota Moa Ono. A segunda medalha de bronze foi para a russa Irina Zueva.

Demais brasileiros

O segundo melhor resultado do Brasil foi de Ronald Lima. O judoca do Pinheiros chegou à repescagem da categoria meio-leve (até 66 kg). Ele venceu o taiwanês Ying-Jie Jiang, por waza-ari, mas depois perdeu para o uzbeque Artyom Shturbabin, pela mesma pontuação. no golden score. Na repescagem foi derrotado por Nurali Amomali, do Tadjiquistão, e perdeu a chance de disputar o bronze.

A medalha de ouro da categoria ficou com o russo Ramazan Abdulaev, que venceu o uzbeque Zamohshari Bekmurodov. O bronze foi dividido por dois atletas da casa, Mulhriddin Tilovov e Artyom Shturbabin.

Leia Mais Leonardo Gonçalves conquista a prata do Grand Slam de Judô de Paris

Chrystian Silva (Paineiras do Morumby-SP) não passou da estreia do peso ligeiro (até 60 kg), contra o francês Céderic Revol, que no golden score conseguiu um ippon. O russo Ayub Bliev venceu Turan Bayramov, do Zerbaijão, e ficou com o ouro. Os uzbeques Kamoliddon Bakhtiyorov e Anvarjon Ibrohimov ficaram com as medalhas de bronze.

No ligeiro feminino (até 48 kg), Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau-PR) foi derrotada em sua primeira luta, pela japonesa Hikari Yoshioka, por ippon. A campeã foi Kano Miyaki, também do Japão, que venceu a decisão contra Yoshioka. A russa Sabina Giliazova e a chinesa Xinran Hui dividiram o bronze.

Outro ouro japonês veio no meio-leve feminino (até 52 kg). Nanako Tsubone venceu a espanhola Ayumi Leiva Sánchez na final. O pódio ainda Mireia Lapuerta Comas, da Espanha, e Rin Takeuchi, do Japão.

Segundo dia de competição

O Grand Slam de Tashlent, que equivale a terceira etapa do Circuito Mundial de judô prossegue neste sábado (1) e o Brasil será representado por Gabriel Genro Alves, da Sogipa, nos 73kg; João Macedo, da Sogipa, nos 81kg; Ketleyn Quadros, da Sogipa, e Rafaela Silva, do Flamengo, nos 63kg, e Danielle Oliveira, do Flamengo, nos 70kg.