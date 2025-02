Beatriz Souza e Willian Lima lideram ranking mundial de judô

Pela primeira vez na carreira, Bia assumiu liderança do ranking. Alexandre Loureiro / COB

A Federação Internacional de Judô (IJF) atualizou ranking nesta terça (4), e dois brasileiros estão na liderança de suas categorias. Campeã olímpica em Paris, a pesado Beatriz Souza é a número 1 na categoria acima de 78kg, pela primeira vez na carreira.

Com 5.830 pontos, a judoca do Pinheiros (SP) ultrapassou a francesa Romane Dicko, sua adversária da semifinal olímpica, e que agora ocupa a terceira colocação (5.110 pontos). A vice-líder é a israelense Raz Hershko (5.250 pontos), que foi a adversária da paulista na disputa do ouro olímpico.

O segundo atleta do Brasil na posição número 1 é Willian Lima, colega de clube de Bia, e que foi medalha de prata nos Jogos de Paris. O paulista de 25 anos, que no momento se recupera de cirurgia no ombro esquerdo, manteve a colocação no peso meio-leve (até 66 kg) desde a última lista divulgada em dezembro. Com 5.165 pontos, tem 465 de vantagem sobre o campeão olímpico Hifumi Abe, do Japão.

Vice-campeão do Grand Slam de Paris no domingo, Leonardo Gonçalves avançou sete posições e é o número seis do ranking. O judoca da Sogipa está a 155 pontos do uzbeque Muzzafarbek Turoboyev. A liderança da categoria meio-pesado (até 100 kg) é de Zelya Kotsoiev, do Azerbaijão.

Ainda no top 10, Larissa Pimenta, medalhista de bronze em Paris, é a quinta colocada do meio-leve (52 kg). A primeira colocada é a uzbeque Diyora Keldiyorova, ouro em Paris.

Já Guilherme Schmidt está em nono na categoria meio-médio (até 81kg). Vice-campeão olímpico, o georgiano Tato Grigalashvili é o líder da divisão.

Dois judocas brasileiros que encerraram suas carreiras em 2024 ainda seguem ranqueados e como os melhores brasileiros em seus pesos. A gaúcha Mayra Aguiar é a 38ª do meio-pesado (até 78kg), que tem a alemã Anna-Maria Wagner como número 1.

No pesado masculino (+100kg), Rafael Silva é o 20º do ranking liderado pelo francês Teddy Riner.

Os líderes e os melhores brasileiros do ranking mundial de judô:

Masculino

Ligeiro (60 kg)

1 - Luka Mkheidze (FRA)

14 - Michel Augusto (BRA)

Meio-leve (66 kg)

1 - Willian Lima (BRA)

Willian segue como número 1. Wander Roberto / COB

Leve (73 kg)

1 - Hidayat Heydarov (AZE)

23 - Daniel Cargnin

Meio-médio (81 kg)

1 - Tato Grigalashvili (GEO)

9 - Guilherme Schmidt (BRA)

Médio (90 kg)

1 - Lasha Bekauri (GEO)

11 - Rafael macedo (BRA)

Meio-pesado (100 kg)

1 - Zelym Kotsoiev (AZE)

6 - Leonardo Gonçalves (BRA)

Pesado (+100 kg)

1 - Teddy Riner (FRA)

20 - Rafael Silva (BRA)*

66 - João Cesarino (BRA)

Feminino

Ligeiro (48 kg)

1 - Baasankhuu Bavuudorj (MGL)

17 - Natasha Ferreira (BRA)

Meio-leve (52 kg)

1 - Diyira Keldiyorova (UZB)

5 - Larissa Pimenta (BRA)

Leve (57 kg)

1 - Christa Deguchi (CAN)

13 - Jéssica Lima (BRA)

Meio-Médio (63 kg)

1 - Andreja Leski (SLO)

19 - Ketleyn Quadros (BRA)

Médio (70 lg)

1 - Barbara Matic (CRO)

29 - Luana Carvalho (BRA)

Meio-pesado (78 kg)

1 - Anna-Maria Wagner (ALE)

38 - Mayra Aguiar (BRA)*

56 - Dandara Camili (BRA)

Pesado (+78 kg)

1 - Beatriz Souza (BRA)

* Judocas que encerraram a carreira no final de 2024.