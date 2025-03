Copa do Brasil começou em fevereiro. Kin Saito / CBF/Divulgação

Orgulhosamente detentora da alcunha de "competição mais democrática do futebol nacional", a Copa do Brasil já deu o apito inicial no torneio de 2025. De 18 a 27 de fevereiro, os clubes classificados para a primeira etapa se enfrentaram em confrontos únicos para decidir quem segue em busca da taça.

Agora, os times retornam a campo de 5 a 12 de março pela segunda fase da competição. Veja, abaixo, todos confrontos desta fase. As datas e horários dos jogos ainda serão confirmados.

A nova etapa da competição ocorre também com jogo único. A partida é sediada na casa do time previsto em chaveamento. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Copa do Brasil 2025

Confrontos da segunda fase

Atlético-GO x Retrô

CSA x Tuna Luso

Nova Iguaçu x Vasco

Operário-PR x Tombense

Athletico-PR x Guarany de Bagé

Maracanã x Ceilândia

Capital-DF x Porto Velho

Ceará x Confiança

Maringá x União-TO

Botafogo-PB x Concórdia

Athletic x Grêmio

Vitória x Náutico

Bragantino x São José-RS

Remo x Criciúma

Aparecidense x FC Cascavel

Vila Nova x Rio Branco-ES

Atlético-MG x Manaus

Olaria x Brusque

Caxias x Fluminense

Operário VG x Novorizontino

Regulamento

Na edição 2025 da Copa do Brasil há uma mudança importante na regra. Nos dois primeiros enfrentamentos, não há vantagem para o time visitante. Os confrontos são disputados em jogo único e, caso a partida termine empatada, a decisão vai para os pênaltis.

O atual campeão do torneio é o Flamengo, que chegou ao quinto título. O maior vencedor é o Cruzeiro, com seis. O Grêmio vai em busca do hexa, enquanto o Inter tentará o seu segundo título — campeão em 1992 —, assim como o Juventude, vencedor em 1999.

Clubes na terceira fase

A partir das terceira fase da Copa do Brasil, 12 clubes ingressam na disputa. Por estarem na Libertadores, Inter, Bahia, Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, têm essa vantagem.

Além disso, o Paysandu, campeão da Copa Verde 2024, e o CRB, vice da Copa do Nordeste, que herdou a vaga do campeão Fortaleza, que se classificou para a Libertadores, também ganham essa vantagem.

Premiação por rodada

A Copa do Brasil é um torneio que pode salvar o ano de um clube. Uma classificação já rende uma premiação milionária e que ajuda nas contas de muitos times do Brasil.

As premiações são dividas em três grupos: o primeiro inclui clubes da Série A, o segundo, da Série B, e o terceiro engloba equipes das demais divisões e que não disputam nem a Série D. Essa divisão serve apenas para as duas primeiras fases.

1ª fase

Grupo 1 – R$ 1,543 milhão

Grupo 2 – R$ 1,378 milhão

Grupo 3 – R$ 830 mil

2ª fase

Grupo 1 – R$ 1,874 milhão

Grupo 2 – R$ 1,543 milhão

Grupo 3 – R$ 1 milhão

3ª fase

R$ 2,315 milhões

Oitavas de final

R$ 3,638 milhões

Quartas de final

R$ 4,740 milhões

Semifinal

R$ 9,922 milhões

Vice-campeão

R$ 33,075 milhões

Campeão