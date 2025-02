Jéssica Lima termina em quinto lugar no Grand Slam de judô de Baku

Jéssica Lima (E) perdeu disputa do bronze para Seija Ballhaus (D). Emanuele Di Feliciantonio / IJF

A judoca Jéssica Lima, da Sogipa, terminou na quinta posição da categoria leve (até 57 kg) do Grand Slam de judô de Baku, no Azerbaijão. Nesta sexta-feira (14), a atleta paulista venceu duas e perdeu outras duas lutas, ficando fora do pódio.

Jéssica começou vencendo a romena Vanessa Tolea, de apenas 18 anos, por ippon, e a italiana Veronica Toniolo, campeã mundial júnior em 2023, por waza-ari.

Na semifinal, a judoca de 27 anos conseguiu um waza-ari, mas levou um ippon da japonesa Ayama Takano e foi para a disputa do bronze, na qual enfrentou a campeã do Grand Slam de Abu Dhabi de 2024, a alemã Seija Ballhaus, 10ª do ranking mundial.

A brasileira começou o combate sendo punida, mas se recuperou e com dois minutos e meio conseguiu um yuko, ficando em vantagem. Porém, ela voltou a sofrer mais uma punição e ficou pendurada, até ser penalizada pela terceira vez e consequentemente desclassificada a 66 segundos do final do combate.

Número 13 do mundo, Jéssica Lima garantiu 360 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô.

Outra brasileira da categoria, Bianca Reis (Pinheiros-SP) perdeu na estreia para Ayami Takano, por imobilização. O ouro ficou com Momo Tamaoki, também do Japão, que venceu Takano na decisão. O segundo bronze foi para a sérvia Maria Perisic.

Demais brasileiros

Natasha Ferreira finalizou em sétimo lugar na categoria ligeiro (até 48 kg). A atleta da Sociedade Morgenau-PR estreou já na segunda rodada e com um yuko venceu a austríaca Jacqueline Springer, no golden score (tempo extra).

Em sua segunda luta, Natasha caiu para a turca Tugce Beder após receber a terceira punição no golden score, que durou mais de cinco minutos. Com a derrota, ela foi para a disputa da repescagem e voltou a perder, desta vez para a mexicana Giulia Ghiglione, por yuko, finalizando sua campanha.

A medalha de ouro no ligeiro feminino foi da japonesa Natsumi Tsunoda, atual campeã olímpica e tricampeã mundial, que venceu a alemã Tara Babulfath na decisão. O bronze foi compartilhado pela espanhola Eva Pérez Soler e pela sérvia Andrea Stojadinov.

Único homem a competir nesta sexta, Chrystian Silva (Paineiras do Morumby-SP) estreou na segunda fase e acabou derrotado pelo ucraniano Dilshot Khalmatov, por ippon, no golden score.

O ouro da categoria ligeiro (até 60 kg) foi do japonês Ryuju Nagayama, que venceu a final diante do compatriota Taiki Nakamura. O bronze foi dividido pelo belga Jorre Verstraeten e pelo azeri Ahmad Yusifov.

Japão termina dia com 100%

O Japão confirmou o predomínio na modalidade ao vencer também as outras duas categorias em disputa nesta sexta. No meio-leve (até 66 kg), em duelo caseiro, Takeshi Takeoka venceu Ryoma Tanaka. O pódio ainda teve o russo Ivan Chernykh e o azeri Elshan Asadov.

E Uta Abe levou o ouro no meio-leve feminino (até 52kg). Na final, a japonesa campeã olímpica em Tóquio bateu a alemã Mascha Ballhaus. A sul-coreana Suryeon Hwang e a espanhola Ayumi Leiva Sánchez fecharam o pódio.