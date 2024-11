Mais uma vitória do Inter com o mérito de Roger

Verdade que o Vasco se resume ao futebol do argentino Vegetti, de qualquer lugar, por cima e por baixo. Mas o Colorado estava severamente desfalcado: Fernando, Thiago Maia e, sobretudo, os dois laterais que ajudaram na transformação do Inter de Roger. Sem Bruno Gomes e Bernabei, a mecânica coletiva sofreu um pouco, mas eles cumpriram as mesmas funções dos titulares. Aguirre e Renê participaram pouco do jogo por dentro. Eis o mérito de mais essa vitória do Inter, em São Januário.