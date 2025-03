Parecia impossível, mas a convergência em torno da caráter histórico e emergencial de impedir o octa do Grêmio operou um milagre no Inter . Inimigos ferrenhos se unem para sinalizar a jogadores e torcida que o universo colorado vai fechado para os Gre-Nais decisivos.

Demonstração de força

As sequelas do episódio eleitoral que reelegeu Alessandro e a recente briga no Conselho em torno do projeto das debêntures, rejeitado por um voto, impedem-me de ver nesse encontro a semente de algo maior, mesmo em caso de vitória nos clássicos. Só que a demonstração de força impressiona justamente por isso.