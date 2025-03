Jeffrey Epstein: governo dos EUA libera documentos sobre investigação contra esquema de tráfico sexual

O órgão determinou também que documentos do caso que ainda estão sob sigilo devem ser divulgados até a manhã desta sexta-feira (28). A publicação dos arquivos do caso Epstein é parte de uma promessa da campanha eleitoral de Donald Trump.

Agora, o governo do republicano se organiza para tornar públicos arquivos sobre os assassinatos do ativista Martin Luther King Jr., do presidente John F. Kennedy e do senador Robert F. Kennedy.