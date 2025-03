Wanderson desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

Sua chegada no aeroporto de Confins foi acompanhada pela imprensa mineira. Ainda no saguão, ele declarou :

— Eles me falaram que é uma posição que está um pouco carente . Estou vindo para ajudar, jogo pela esquerda ou pela direita. Estou feliz de estar aqui, quero ajudar da melhor forma, trazendo um bom futebol e tentando conquistar várias coisas aqui no Cruzeiro.

Além disso, os colorados deviam ao jogador uma parte das luvas pela assinatura. E havia, ainda, uma dívida com o Cruzeiro pela contratação de Wesley . Com a nova negociação, tudo está zerado.

Com a pendência zerada , o Inter volta a ter crédito também com o Cruzeiro. E os dois clubes estudam novas negociações.

Recentemente, foi noticiado o interesse colorado no lateral-direito William, mas essa transferência não deve ser realizada, dado o interesse do novo técnico do time mineiro, Leonardo Jardim, em contar com o jogador que já passou pelo Beira-Rio.