Duelos Machac-Nakashima e Shapovalov-Davidovich valem vaga na final do ATP 500 de Acapulco

O tcheco Tomas Machac e o americano Brandon Nakashima de um lado e o canadense Denis Shapovalov e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina do outro disputam nesta sexta-feira (28) uma vaga na final do Aberto do México, em Acapulco.

Para Machac e Nakashima, a semifinal desta sexta será a primeira partida entre eles no circuito da ATP.

Shapovalov e Davidovich Fokina se enfrentarão pela segunda vez na carreira, com uma vitória do canadense na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Na quinta-feira, Tomas Machac se tornou o primeiro semifinalista ao derrotar o americano Learner Tien em dois sets, com parciais de 6-3 e 7-5.

Machac, 25º do ranking mundial e oitavo cabeça de chave, derrotou Tien, número 83 do mundo e carrasco neste torneio do alemão Alexander Zverev (nº 2 do ranking ATP), em uma hora e 38 minutos.

Por sua vez, Brandon Nakashima (nº 42) garantiu sua vaga nas semifinais com uma vitória sobre o belga David Goffin (nº 63) por 7-6 (7/4) e 6-2 em duas horas e dois minutos.

Denis Shapovalov se classificou ao derrotar o americano Marcos Giron em três sets com parciais de 4-6, 6-3 e 6-2.

Shapovalov, 32º do ranking, virou e conseguiu a vitória sobre Giron, número 52 do mundo, em duas horas e 10 minutos.

A rodada das quartas de final foi encerrada com o triunfo de Alejandro Davidovich Fokina sobre o mexicano Rodrigo Pacheco em dois sets por 6-2 e 6-2.

Davidovich Fokina (48º) derrotou Pacheco (355º) em uma hora e oito minutos.

O Aberto do México é um torneio da categoria ATP 500 que é disputado em quadra de superfície dura da Arena GNP e distribui 1,8 milhão de dólares em prêmios (cerca de R$ 10,5 milhões).

-- Resultados desta quinta-feira do Aberto do México:

- Quartas de final:

Tomas Machac (CZE/N.8) x Learner Tien (EUA) 6-3, 7-5

Brandon Nakashima (EUA) x David Goffin (BEL) 7-6 (7/4), 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.9) x Marcos Giron (EUA) 4-6, 6-3, 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Rodrigo Pacheco (MEX) 6-2, 6-2