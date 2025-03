O Inter se aproxima de um grande negócio com o Cruzeiro

Wanderson fez gols na vitória sobre o São Luiz neste Gauchão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A saída de Wanderson para o Cruzeiro tem aquecido bastante o noticiário colorado. O atacante que chegou empolgando o torcedor pode estar saindo sem deixar saudades por conta do seu desempenho atual.

O negócio realizado pelo Inter é um movimento acertado da direção que vai conseguir terminar dívidas e ainda lucrar alguns milhões para os cofres do clube. Esse é um modelo de venda adotado pelo presidente Alessandro Barcellos que tem se destacado desde o início da pré-temporada. A negociação envolvendo Santos e Thiago Maia teve o mesmo formato.

Em 2022, quando chegou, parecia que a trajetória de Wanderson seria de sucesso. Além de acabar com o problema da velocidade do time pelo lado do campo, ele se destacou por marcar gols. Infelizmente, essa boa fase ficou em 2022. Nas outras temporadas não conseguiu render o esperado e deixou de ser unanimidade no time titular.

Levando em consideração o valor investido em sua contratação, ser mais decisivo dentro de campo é imprescindível. A forte cobrança em atletas que chegam com esse status é comum. Não tem como ser diferente. Atualmente, Enner Valencia passa pelo mesmo processo.

Wanderson está longe de ser um mau jogador. Para o nível do futebol brasileiro é uma opção qualificada e com características importantes na formatação tática das equipes. Provavelmente, será importante no contexto do seu novo time. Jogadores que mudam de contexto e reencontram as boas atuações é um roteiro batido no meio do futebol.

O problema de Wanderson no Inter foi a expectativa de protagonismo que criamos. Ele não tem essa característica e isso prejudicou sua avaliação vestindo a camisa colorada. Por outro lado, o salário de protagonista contrastou com a entrega durante as partidas. Ninguém questiona os ganhos de um jogador que consegue decidir a favor do clube.

Apesar da saída de Wanderson, Roger ainda conta com a presença de Carbonero, Vitinho, Wesley e Gustavo Prado. Ainda há opções para que o time tenha alternativas durantes as inúmeras competições da temporada. Com as dificuldades financeiras existentes atualmente, o Inter não tem espaço para altos salários sem produtividade significativa.