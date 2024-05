União e Esperança entram em campo no Maracanã neste domingo (26) para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As equipes, formadas por ex-jogadores, atletas em atividade e celebridades, participam a partir das 16h do Futebol Solidário, evento organizado pelo Grupo Globo para arrecadar e incentivar doações ao Estado.