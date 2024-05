Neste domingo (26), será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Futebol Solidário no Domingão, ação que reunirá grandes nomes do esporte e celebridades em uma partida cujo o objetivo é arrecadar e incentivar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Organizado pelo Grupo Globo, o evento ocorre a partir das 16h.