O Conselho Técnico do Brasileirão terá uma reunião que promete definir como será o restante da competição em 2024. E talvez desdobramentos que influenciem para 2025 e adiante. Um dos temas em pauta da reunião entre os 20 clubes da Série A com a CBF foi adiantado na segunda (20) por Renato Portaluppi ao Boleiragem, do SporTV. O técnico do Grêmio defendeu que o Brasileirão não tenha rebaixados neste ano, como forma de proteção aos clubes gaúchos afetados pela enchente. A possibilidade, no entanto, é muito difícil de ser aprovada.