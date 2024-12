Quais os times da Série A do Brasileirão não têm técnicos definidos para 2025?

Cinco clubes que estarão na Série A do Brasileirão 2025 precisam de um novo treinador. Além do Grêmio — que comunicou a saída de Renato Portaluppi na segunda (9) —, Atlético-MG, Vasco, Santos e Mirassol estão sem técnico para a próxima temporada .

No Galo, Gabriel Milito foi demitido após as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores.