Cesta de alimentos da Região das Hortênsias fecha 2024 como a mais cara do RS

Arroz é um dos alimentos que teve redução no preço em dezembro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A cesta de alimentos da Região das Hortênsias, que envolve cidades como Gramado, Canela e Nova Petrópolis, fechou 2024 como a mais cara do RS. O levantamento feito pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), por meio da Receita Estadual, aponta que o custo dos itens da cesta é de R$ R$ 330,06, quase R$ 50 mais cara que a média estadual, que é de R$ 284,75. O estudo parte de 65 produtos e é baseado nos preços registrados nas notas fiscais dos estabelecimentos, a partir do projeto Preços Dinâmicos. Os dados mais recentes foram divulgados na terça-feira (7).

Enquanto a Região das Hortênsias tem a cesta mais cara, a mais barata é a do Jacuí, com custo de R$ 271,36. Já a Serra está mais próxima da média estadual, com a cesta custando R$ 289,40.

Os 65 produtos analisados, escolhidos por serem mais representativos em quantidades de consumo, são divididos em 12 grupos: aves e ovos; óleos e gorduras; carnes; frutas; laticínios; bebidas e infusões; açúcares, doces e produtos de confeitaria; cereais e leguminosas; farinhas, féculas e massas; panificados; sais e condimentos; e hortaliças.

A cesta média do Estado, de R$ 284,75, teve um acréscimo de 11% em 2024. No levantamento mais recente, chamou atenção a queda nos preços das hortaliças e a alta da carne. O estudo mostra que as hortaliças tiveram redução de 16,5% apenas em dezembro e recuo de 33,6% em todo o ano, mesmo com as enchentes que atingiram o Estado.

Batata tem redução no preço e fechou o ano com o preço médio de R$ 3,99 o quilo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Entre os alimentos, o arroz encerrou o ano com preço médio de R$ 5,58 por quilo, após redução de 3%, enquanto que a batata, com queda de 34%, fechou com R$ 3,99 o quilo. A uva, típica da Serra, também apresentou redução de 33%, ficando com preço médio de R$ 15,99. Já entre as carnes, a alcatra teve a maior variação, com aumento de 9,5%, chegando ao preço médio de R$ 56,90 o quilo.

Os preços mais altos nas Hortênsias

O estudo da Sefaz é focado no levantamento dos valores e a evolução deles com base nos cupons fiscais, como explica subsecretário adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha. A partir disso, Padilha chama atenção para alguns itens que apresentam uma diferença considerável na Região das Hortênsias em relação à média estadual. É o caso, por exemplo, das bebidas.

Em dezembro, o preço médio do grupo é de R$ 11,50 na Região das Hortênsias contra R$ 7,10 na média do RS. Já apenas a água mineral tem uma diferença ainda mais expressiva, de R$ 8 o litro na região e R$ 1,98 no RS. A cerveja segue na mesma linha, com a comparação sendo de R$ 15 o litro na região contra R$ 10 o litro no Estado.

— É importante levar em consideração o seguinte aspecto: a pesquisa é feita no varejo, ou seja, todas as notas fiscais emitidas no varejo. E aí, não é só o consumo de famílias. É o consumo dos turistas. Por isso que puxa muito pra cima o valor, é muito importante o preço das bebidas — observa Padilha.

Outros grupos também apresentam diferenças, mas em proporção menor que as bebidas. A média das carnes nas Hortênsias, por exemplo, é de R$ 37, contra R$ 32,77 da média do RS.

— Repito, causas eu não posso afirmar porque nós não fazemos esse tipo de avaliação, mas muito provavelmente tem aí de uma forma generalizada o impacto da maior renda per capita da população, o turismo, que puxa muito o preço das bebidas e alimentos em geral, e em segundo lugar pode ter algum problema logístico, dada alguma dificuldade de acessar as regiões de Serra de uma forma geral. É isso que eu poderia dizer de uma forma mais abrangente, mas é aquilo que está dentro da nossa área de estudo. Não entramos em outros detalhes de formação de preço — comenta o subsecretário adjunto.

Compare

Com base na plataforma do levantamento do Estado, compare abaixo os preços dos 12 grupos de alimentos na Serra, Região das Hortênsias e em todo Estado. Os dados são de valores médios dos produtos que compõe esses grupos.

Carnes

Estado : R$ 32,77

: R$ 32,77 Hortênsias : R$ 37,07

: R$ 37,07 Serra: R$ 34,17

Açúcares e doces

Estado : R$ 11,70

: R$ 11,70 Hortênsias : R$ 13,61

: R$ 13,61 Serra: R$ 12,24

Aves e ovos

Estado : R$ 14,67

: R$ 14,67 Hortênsias : R$ 15,60

: R$ 15,60 Serra: R$ 15,17

Bebidas

Estado : R$ 7,10

: R$ 7,10 Hortênsias : R$ 11,47

: R$ 11,47 Serra: R$ 7,29

Cereais e leguminosas

Estado : R$ 6,36

: R$ 6,36 Hortênsias : R$ 6,72

: R$ 6,72 Serra: R$ 6,49

Farinhas e massas

Estado : R$ 7,16

: R$ 7,16 Hortênsias : R$ 7,40

: R$ 7,40 Serra: R$ 6,79

Frutas

Estado : R$ 8,45

: R$ 8,45 Hortênsias : R$ 8,70

: R$ 8,70 Serra: R$ 8,14

Hortaliças

Estado : R$ 4,68

: R$ 4,68 Hortênsias : R$ 5,05

: R$ 5,05 Serra: R$ 4,60

Laticínios

Estado : R$ 8,51

: R$ 8,51 Hortênsias : R$ 8,61

: R$ 8,61 Serra: R$ 8,43

Óleos e gorduras

Estado : R$ 15,66

: R$ 15,66 Hortênsias : R$ 13,53

: R$ 13,53 Serra: R$ 13,44

Panificados

Estado : R$ 16,01

: R$ 16,01 Hortênsias : R$ 18,99

: R$ 18,99 Serra: R$ 15,80

Sais e condimentos

Estado : R$ 8,76

: R$ 8,76 Hortênsias : R$ 9,93

: R$ 9,93 Serra: R$ 10,70