A grande notícia da vitória do Inter contra o Juventude

Victor Gabriel foi seguro na partida contra o Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Os dois gols de Borré contra o Juventude, na vitória do Inter deste sábado (25), foram importantes, mas entendo que teve algo mais relevante no jogo. Roger encontrou mais uma solução para a defesa do Inter.

Técnico do Inter “descobriu” Bruno Gomes como lateral, recuperou Bernabei e agora lança Victor Gabriel como titular.

Ele chegou como lateral-esquerdo para o time sub-20. Roger colocou o olho e chamou para o time principal. Como zagueiro. Imposição, posicionamento, cabeceio e boa saída de bola. Vimos tudo isso no jogo contra o Juventude. Não há motivos para tirá-lo do time titular.

Além disso, Vitão voltou para o lado direito, onde rende melhor. Não vou afirmar, ainda, que não precisamos contratar um zagueiro experiente para as competições nacionais e Libertadores. Mas é inegável que ganhamos um zagueiro.

Victor Gabriel foi trocado por Hyoran, que foi para o Sport Recife. Um baita negócio. Se o time não empolgou no 2 a 0 diante do Juventude, no primeiro jogo oficial do Inter em casa, em 2025, ficamos com ótima impressão deste jovem zagueiro, de 20 anos.