Caxias do Sul registra 137 mil pessoas inadimplentes em 2024, uma queda de 5,6% com relação a 2023

Bancos são os que somam o maior volume de dívidas em atraso a receber de clientes devedores. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, com base nos dados do SPC Brasil, indica que o município encerrou o ano de 2024 com uma redução de 5,6% na quantidade de pessoas inadimplentes, em comparação com o mesmo período de 2023. Em dezembro, os dados trimestrais levantados pela entidade apontavam 137.588 consumidores acima dos 10 anos com dívidas financeiras. O número corresponde a 33,1% da população caxiense considerada economicamente ativa. Em relação ao mês de novembro de 2024, houve estabilidade de 0,5%. Em 2023, os números apontavam 145.293 inadimplentes.

Segundo a CDL, essa diminuição no ano é reflexo da suspensão temporária de registros de inadimplência, entre maio e junho do ano passado. A medida havia sido adotada pelo SPC Brasil, em conjunto com as empresas que reúnem dados sobre o histórico financeiro das pessoas, por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Essa suspensão começou a valer em 16 de maio, para pessoas físicas e jurídicas, considerando registros incluídos ou exibidos a partir de 1º de maio, e se encerrou em 30 de junho. A medida provocou redução expressiva na quantidade de pessoas inadimplentes nos meses de maio e junho, e variações nos meses seguintes.

Em relação ao valor médio das dívidas, em dezembro ficou em R$ 5.449, sendo que no gênero masculino o montante chega a R$ 6.181. Quando comparadas as faixas etárias, pessoas entre 40 e 64 anos (42,1%) e de 25 a 39 anos (39,5%) são as que possuem maior número de pendências. Já na faixa entre 40 e 49 anos, são as que têm as dívidas mais altas, de R$ 6.146, conforme o levantamento.

O número médio de dívidas é de 2,39, sendo que 74,9% (103 mil) pessoas estão com as pendências há mais de um ano. Além disso, o estudo revelou que os bancos são os que somam o maior volume de dívidas em atraso a receber, concentrando 64,6% dos inadimplentes, seguidos pelas contas de água e luz (10,9%), comércio (10,4%) e comunicação (5,9%).

Questionada se poderia haver aumento no número de inadimplentes caso não houvesse a suspensão, a CDL afirma que não há como saber qual teria sido o cenário, nem como quantificar. A entidade destaca ainda que, desde outubro de 2023, a inadimplência estava dando sinais de queda, com dezembro de 2023 fechando em -2,16% em relação a novembro 2023, e também estabilidade até abril de 2024. A suspensão interferiu no resultado final, porém, depois da liberação, houve um aumento significativo em julho de 2024. Os meses seguintes registraram quedas ou pequenos aumentos.

Serviço

De acordo com a CDL, consumidores interessados em consultar seu CPF ou quitar dívidas no SPC, podem fazer de duas formas: